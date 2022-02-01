Режиссер Сокуров: Орнелла Мути может иметь успех в кино в Москве

Режиссер Александр Сокуров оценил шансы на успех в российском кино итальянской актрисы Орнеллы Мути. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, для начала ей следует получить российское гражданство. При этом он уверен, что Мути имела бы успех в Москве, а вот насчет российского кино сказать затруднился.

«У всех итальянцев есть артистический потенциал, они люди пластичные, предрасположенные к артистической жизни, артистическому существованию», — заключил Сокуров.