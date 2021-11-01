«Кино невозможно убить»: Тильда Суинтон прокомментировала мнение об угасании кинематографа

Актриса Тильда Суинтон в интервью «Известиям» прокомментировала мнение о том, что стриминговые сервисы убивают кинематограф. По ее мнению, кинотеатры все еще нужны людям.

Во время пандемии коронавируса появились разговоры о том, что кинотеатры потеряют свою актуальность, поскольку все фильмы выходят на стриминговых площадках и смотреть премьеры можно прямо из дома. По мнению актрисы, домашний просмотр никогда полностью не заменит кинотеатров.

«Кино эволюционирует, его невозможно убить. Вы же прекрасно знаете, что во время локдауна люди, которые не совсем такие синефилы, как мы с вами, очень скучали по кинотеатрам. Ведь никто не жаловался, что он скучает по магазинам одежды, все хотели в кино! Оно действительно нужно людям!», — сказала Суинтон.

Она напомнила, что это не первый кризис, который переживает киноиндустрия: например, когда в кино появились свет и звук, а также с приходом телевидения, студии закрывались, и были разговоры о том, что индустрия вымрет. Однако в итоге это лишь стало новой ступенью эволюции этого вида искусства.