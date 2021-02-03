Кинчев за один день собрал более 4 млн рублей на сольный альбом

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев за три дня собрал почти пять миллионов рублей на сольный альбом «Белый шум». Сбор средств проходил на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

«„Алиса“ для меня, так уж вышло, — моя жизнь, моя любовь и моя ответственность перед вами, уважаемые. Сольник — это несколько другое. Это просто мои переживания. И музыка, которая тащит меня и начинает тащить тех, кто соглашается играть её вместе со мной», — сказал Кинчев в видеообращении.

Сбор Кинчев объявил 1 февраля, за первый день он смог собрать более четырех миллионов рублей. Релиз альбома запланирован на 1 сентября. Он финансируется благодаря краудфандингу, поэтому в свободную продажу не поступит.

Группа «Алиса» была образована в 1983 году в Ленинграде. С этого момента записано более 20 альбомов. Многие песни написаны Константином Кинчевым, который стал ее вокалистом в 1984 году.