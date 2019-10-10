Ким Кардашьян увезла из Армении коньяк имени себя. Фото

Телезвезда Ким Кардашьян показала подписчикам трофей из Армении, где она крестила детей. Это знаменитый коньяк, на этикетку которого поместили изображение звезды.

На снимке, который Кардашьян выложила в сторис, запечатлены две бутылки. Одна имеет вытянутую форму, а вторая широкая и плоская.

Источник фото: Instagram

На обеих бутылках написано 1980, но не уточняется, действительно ли Кардашьян приобрела коньяк почти 40-летней давности.

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Ким Кардашьян вместе со своей сестрой Кортни и тремя детьми побывала на 23-м Всемирном конгрессе информационных технологий, который проходил в октябре в Ереване. Также стало известно, что они крестили детей в Эчмиадзинском монастыре. Sputnik Армения со ссылкой на диакона Наири Срапионяна сообщил, что теледива и сама крестилась. Для этого с сестрой они приняли христианские имена Эгине и Гаяне.