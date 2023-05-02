Знаменитости 02 мая 2023, 15:54 Ким Кардашьян снимется в 12-м сезоне сериала «Американская история ужасов»

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Американская светская львица и блогер Ким Кардашьян в разговоре с изданием Variety рассказала о подготовке к съемкам в сериале «Американская история ужасов». По словам знаменитости, она сыграет одну из главных ролей в 12-м сезоне проекта.

Блогер также призналась, что участием в сериале решила «бросить себе вызов». Некоторое время она даже брала уроки актерского мастерства, написал RT.

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По предварительной информации, 12-й сезон «Американской истории ужасов» выйдет в 2023-м году. В проекте также примут участие Эмма Робертс, Кара Делевинь и другие.