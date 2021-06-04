Ким Кардашьян сказала, что Канье Уэст заслуживает лучшей жены

Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян эмоционально высказалась о своем разводе с рэпером Канье Уэстом в одном из выпуском шоу «Семейство Кардашьян», написало ИА НСН. Она пожелала бывшему мужу удачи и любви.

«Он уезжает в другой штат каждый год. А я должна быть вместе с ним, чтобы растить детей. Он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, он заслуживает жену, которая будет поддерживать каждый его шаг, следовать за ним повсюду и переезжать в Вайоминг. Я не могу этого сделать», — сказала Кардашьян.

Этой зимой Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили о разводе после семи лет брака. При этом у пары четверо общих детей.

Во время бракоразводного процесса у рэпера случилось несколько нервных срывов. Ходили слухи, что Кардашьян разводится с ним из-за его нестабильного психоэмоционального состояния.

Похоже, что и рэпер, и телезвезда тяжело переживают разрыв. Ким поддерживают ее сестры, а вот Уэсту приходится нелегко — оставшись без присмотра жены, он заедает стресс и уже поправился до 136 килограммов.