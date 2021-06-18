Ким Кардашьян призналась, что хотела сбежать с собственной свадьбы

Ким Кардашьян рассказала, что чуть не сбежала со своей свадьбы с бывшим мужем, баскетболистом Крисом Хамфрисом, написала «Газета.ru». В этом она призналась в интервью телеведущему Энди Коэну.

Кардашьян рассказала, что единственное, что удержало ее с побега со свадьбы в последний момент — это страх потерять репутацию. По ее словам, она ощущала давление и не хотела «всех подводить»: свадьбу должны были снять для одного из выпусков реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

«Я думала: мы снимаем это для телевидения. Если я сейчас сбегу, то прослыву сбежавшей невестой, и это звание прицепится», — поделилась Ким.

Ее мать, Крис Дженнер, рассказала, что Ким действительно мучилась сомнениями перед свадьбой. По словам Крис, она убеждала дочь, что та не обязана выходить за Хамфриса замуж, если этого не хочет.

Тем не менееКардашьян и Хамфрис все-таки поженились. Но их союз был совсем недолгим. Они развелись спустя 72 дня.

Следующий брак Ким Кардашьян с рэпером Канье Уэстом стал более удачным: пара провела вместе семь лет и воспитывает четырех детей. В этом год Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили, что разводятся после семи лет брака.