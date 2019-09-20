Ким Кардашьян показала лицо без макияжа после псориаза

Источник фото: скриншот из соцсети Instagram

Ким Кардашьян разместила в соцсети Instagram сторис, в которой рассказала, что страдает от псориаза с 13 лет. По ее словам, заболевание появилось в результате осложнений после простуды. Звезда показала на своем лице и теле красные пятна, а также рассказала про средства, благодаря которым она борется с псориазом. Ким призвала поклонников не позволять заболеванию разрушать их жизнь.