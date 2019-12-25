Ким Кардашьян подарила дочери на Рождество жакет Майкла Джексона

Кардашьян призналась, что купила жакет покойного музыканта на аукционе. Она выразила надежду, что ее дочь будет носить эту вещь и хранить ее всю жизнь. Отмечается, что рукава жакета специально подшили для девочки. Подарок был приурочен к Рождеству. По данным издания, в этом жакете король поп-музыки выходил в свет в конце 90-х вместе с актрисой Элизабет Тейлор.