25 декабря 2019, 17:52
Ким Кардашьян подарила дочери на Рождество жакет Майкла Джексона
Актриса и модель Ким Кардашьян вместе с мужем, рэпером Канье Уэстом? подарила своей старшей дочери Норт бархатный жакет, который когда-то принадлежал Майклу Джексону. Об этом сообщила «Газета.ru».
Кардашьян призналась, что купила жакет покойного музыканта на аукционе. Она выразила надежду, что ее дочь будет носить эту вещь и хранить ее всю жизнь. Отмечается, что рукава жакета специально подшили для девочки. Подарок был приурочен к Рождеству. По данным издания, в этом жакете король поп-музыки выходил в свет в конце 90-х вместе с актрисой Элизабет Тейлор.