Звезда американского реалити-шоу и модель армянского происхождения Ким Кардашьян поблагодарила Конгресс США за признание геноцида армян. Она выложила пост в Instagram из недавней поездки в Армению.

«Вчера была такая огромная победа для армянского народа, когда палата Конгресса США признала геноцид армян! Эта фотография была сделана в этом месяце в Армении», — написала она.

Позднее 39-летняя Кардашьян выложила серию снимков со старшей сестрой Кортни и детьми — шестилетней дочерью Норт, трехлетним сыном Сейнтом, годовалой дочерью Чикаго и пятимесячным сыном Псалмом. Они сфотографировались на фоне гор и монастыря Первопрестольной Святой Эчмиадзин. Женщины надели обтягивающие черные платья в единой стилистике и традиционные массивные серебряные украшения.

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Сестры Кардашьян ездили в Армению в начале октября. В Эчмиадзинском монастыре модель крестила своих троих детей. А в мемориальном комплексе в Ереване родственницы возложили цветы к Вечному огню.

Во время встречи с главой Армении Арменом Саркисяном Кардашьян пообещала выучить язык, на котором говорил ее отец и другие предки.

Тридцатого октября палата представителей США подала прошение о признании факта геноцида армян в 1915 году. Прошение приняли большинством голосов.