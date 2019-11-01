Ким Кардашьян поблагодарила Конгресс США за признание геноцида армян
«Вчера была такая огромная победа для армянского народа, когда палата Конгресса США признала геноцид армян! Эта фотография была сделана в этом месяце в Армении», — написала она.
Позднее 39-летняя Кардашьян выложила серию снимков со старшей сестрой Кортни и детьми — шестилетней дочерью Норт, трехлетним сыном Сейнтом, годовалой дочерью Чикаго и пятимесячным сыном Псалмом. Они сфотографировались на фоне гор и монастыря Первопрестольной Святой Эчмиадзин. Женщины надели обтягивающие черные платья в единой стилистике и традиционные массивные серебряные украшения.
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Сестры Кардашьян ездили в Армению в начале октября. В Эчмиадзинском монастыре модель крестила своих троих детей. А в мемориальном комплексе в Ереване родственницы возложили цветы к Вечному огню.
Во время встречи с главой Армении Арменом Саркисяном Кардашьян пообещала выучить язык, на котором говорил ее отец и другие предки.
Тридцатого октября палата представителей США подала прошение о признании факта геноцида армян в 1915 году. Прошение приняли большинством голосов.