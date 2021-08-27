Ким Кардашьян оставит фамилию Уэст после развода

Американская селебрити, звезда американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» планирует оставить двойную фамилию после развода с рэпером Канье Уэстом. Сделать это женщина планирует ради своих детей. Об этом сообщило The Mirror.

40-летняя Кардашьян и ее муж воспитывают четверых детей — Норт, Чикаго, Псалома и Сейнта. Все дети носят фамилию своего отца — Уэст. При этом сама знаменитость является обладательницей двойной фамилии — Кардашьян-Уэст. После развода она планирует сохранить фамилию Уэст ради своих детей, передали РИА ФАН.

«Поскольку это — фамилия детей, она планирует оставить ее. Это облегчит им задачу и не запутает», — рассказал источник.

Заявление на развод женщина подала 19 февраля. В браке с 44-летним рэпером она состояла семь лет. Кардашьян потребовала совместную опеку над детьми, при этом сам Канье с таким предложением не согласился. Также перед свадьбой пара заключила брачный договор. Никто из сторон не стал его оспаривать.