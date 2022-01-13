Ким Кардашьян обвинили в обмане с крипотвалютой EthereumMax

На телезвезду Ким Кардашьян подали в суд — ее обвинили в вовлечении инвесторов в мошенническую схему с криптовалютой EthereumMax. Ответчиками в иске также указаны боксер Флойд Мейвезер и бывший игрок NBA Пол Пирс.

Купившие токены EMAX инвесторы обратились с исковым заявлением в окружной суд Калифорнии, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ. Криптовалюту они приобрели с мая по июнь 2021 года, а после ее обвала потеряли деньги.

Истцы назвали EthereumMax «спекулятивным цифровым токеном, созданным таинственной группой разработчиков». Знаменитости рекомендовали покупать криптовалюту в соцсетях. Пирс рекламировал ее в Twitter, Мейвезер — в ходе поединка с видеоблогером Логаном Полом, а Кардашьян — в Instagram-аккаунте с более чем 278 миллионами подписчиков.

В судебных документах знаменитостей и соучредителей запустившей криптовалюту компании обвинили в «ложных или вводящих в заблуждение заявлениях об EthereumMax». Подавшие иск предположили, что известные личности советовали вкладываться в EMAX, чтобы самим продать ее после скачка курса.