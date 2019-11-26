Ким Кардашьян объяснила отсутствие откровенных фотографий

«Может быть, дело в том, что мой муж как-то сказал, что иногда излишняя сексуальность — это слишком, и ему это не нравится. Я услышала его и поняла. В то же время он всегда дает мне возможность делать то, что я хочу. Но и у меня самой было пробуждение. Я поняла, что даже не могу прокрутить ленту Instagram перед своими детьми, потому что обнаженная натура появлялась на моем канале почти все время. И я определенно способствовала этому», — пояснила Кардашьян.

Звезда отметила, что сочла свой образ несоответствующим, когда на следующий день после фото со встречи с американским президентом Дональдом Трампом опубликовала снимок в купальнике.

«Тогда я подумала: «Надеюсь, они (Белый дом) этого не увидят. Я еще должна вернуться туда на следующей неделе», — рассказала Кардашьян.

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По словам фотомодели, ее деятельность по тюремной реформе оказалась результативной.

«Я просто рада, что кто-то слушает и делает изменения. Я надеюсь, что у меня будут хорошие отношения со следующим президентом. Я надеюсь, что у меня все еще есть голос для поддержки людей внутри системы, которым все равно, кто подписывает их документ о помиловании», — уточнила знаменитость.

Кардашьян вспомнила, что десять лет назад даже не задумывалась о своем политическом влиянии на США. Однако до сих пор не видит себя в должности президента.

«Это не то, чем я хочу заниматься. Я надеюсь, что всегда буду советником в каком-то смысле. Я надеюсь, что мы сможем предоставить действительно хорошие рекомендации по тюремной реформе, которые могут быть полезны для Белого дома», — заметила Кардашьян.

Ранее Ким Кардашьян выразила благодарность американскому Конгрессу за признание геноцида армян. В Instagram она опубликовала фотографию из недавней поездки в Армению.