  • Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь

    10 сентября 2019, 01:47

    Анастасия Кукова

    В прямом эфире реалити-шоу медики поставили Ким Кардашьян страшный диагноз. Обследование она прошла после жалоб на хроническую усталость, онемение конечностей и распухание суставов.
    Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь

    Об этом сообщила Daily Mail. Сдать анализы ей посоветовала мать после многочисленны жалоб.

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    «Я проснулась утром, у меня затекли руки. Они меня не слушались. Я не смогла поднять свою зубную щетку», — призналась Ким.

    Позднее врач позвонил ей в прямом эфире и подтвердил наличие волчанки. Расплакавшуюся сестру утешала Кайли.

    Красная волчанка является серьезным аутоиммунным заболеванием, поражающим различные внутренние органы и центральную нервную систему. Она сопровождается болями в суставах, которые разрушаются и деформируются. Симптомы можно сгладить с помощью особой терапии, но болезнь неизлечима и зачастую смертельна.

    Эта болезнь мучила певицу Юлию Началову, скончавшуюся в 38 лет. Волчанкой также больна певица Селена Гомес.