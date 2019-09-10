Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь

В прямом эфире реалити-шоу медики поставили Ким Кардашьян страшный диагноз. Обследование она прошла после жалоб на хроническую усталость, онемение конечностей и распухание суставов.

Об этом сообщила Daily Mail. Сдать анализы ей посоветовала мать после многочисленны жалоб.

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«Я проснулась утром, у меня затекли руки. Они меня не слушались. Я не смогла поднять свою зубную щетку», — призналась Ким.

Позднее врач позвонил ей в прямом эфире и подтвердил наличие волчанки. Расплакавшуюся сестру утешала Кайли.

Красная волчанка является серьезным аутоиммунным заболеванием, поражающим различные внутренние органы и центральную нервную систему. Она сопровождается болями в суставах, которые разрушаются и деформируются. Симптомы можно сгладить с помощью особой терапии, но болезнь неизлечима и зачастую смертельна.

Эта болезнь мучила певицу Юлию Началову, скончавшуюся в 38 лет. Волчанкой также больна певица Селена Гомес.