Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
Об этом сообщила Daily Mail. Сдать анализы ей посоветовала мать после многочисленны жалоб.
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«Я проснулась утром, у меня затекли руки. Они меня не слушались. Я не смогла поднять свою зубную щетку», — призналась Ким.
Позднее врач позвонил ей в прямом эфире и подтвердил наличие волчанки. Расплакавшуюся сестру утешала Кайли.
Красная волчанка является серьезным аутоиммунным заболеванием, поражающим различные внутренние органы и центральную нервную систему. Она сопровождается болями в суставах, которые разрушаются и деформируются. Симптомы можно сгладить с помощью особой терапии, но болезнь неизлечима и зачастую смертельна.
Эта болезнь мучила певицу Юлию Началову, скончавшуюся в 38 лет. Волчанкой также больна певица Селена Гомес.