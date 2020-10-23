Ким Кардашьян арендовала остров, чтобы отметить 40-летие

Более подробная информация о предстоящем торжестве пока держится в секрете. Но все все равно продолжают отгадывать, где же состоится мероприятие.

Место проведения не знают даже ее гости. Они отправятся туда на частном самолете. Кардашьян старается держать интригу до последнего. Также она позаботилась о безопасности на вечеринке и протестировала всех своих близких на коронавирус.

Ранее модель Алена Ефремова и ее адвокат Мансур Гильманов попросили установить личность стримера Mellstroy и привлечь его к ответственности за избиение девушки в прямом эфире. Заявление уже подано в полицию. Адвокат рассказал, что Ефремова никогда не смотрела стримы Mellstroy. На встречу ее пригласил знакомый через Instagram. Он обещал, что там будет весело, обещал вечеринку.

Защитник заявил, что у его потерпевшей диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас Ефремова чувствует себя плохо.