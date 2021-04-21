Кикабидзе пожаловался на проблемы с деньгами из-за пандемии

Советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал, как живет без концертов в Грузии и России. По его словам, уже год из-за пандемии не выступает.

«Об артистах все забыли, нас как будто не существует. А я думаю, что от культуры идет все: и нефть, и книга, и поэзия, и театр, и кино. Артисты — лицо своей страны, если хотите», — сказал артист в интервью изданию «Собеседник».

Он признался, что за прошедшие месяцы его финансовое положение стало гораздо скромнее. Кикабидзе отметил, что до эпидемии коронавируса выступал в Грузии, на Украине, в Армении, Азербайджане, Казахстане. В бывших странах СССР он представляет программу на русском языке.

Звезда фильма «Мимино» добавила, что его все так же зовут в Россию. В этой стране он не был с 2008 года. Он подчеркнул, что любит русский народ, но разделяет власть и обычных людей.

Кикабидзе старается сниматься в кино. Хотя сейчас проектов не очень много. Артист недавно завершил свой собственный сценарий и мечтает воплотить его в кино. Однако до окончания пандемии об этом рано говорить.