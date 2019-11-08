Киев наводнили «толпы фашистов». Звезда Сomedy поделился своей болью об Украине

Пост был адресован соотечественникам. Андрей Молочный написал его в честь годовщины освобождения Киева от фашистских оккупантов. Комик сообщил, что еще несколько лет назад о подобном он не говорил со страниц своих социальных сетей, но сейчас ситуация изменилась.

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«Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами. Что будет война, и будет гибнуть много людей, наших людей!» — высказался Молочный в посте.

Он признался, что многое мог себе представить, но такого — точно нет. Нынешняя ситуация в родной стране напоминает ему «кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы».

«Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце. Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей», — написал резидент Comedy Club.

Он пообещал «держаться зубами» за память. Молочный рассказал, что в составе первого украинского фронта, освобождавшего Киев от фашистов, воевал и его прадед.

Андрей Молочный — бывший участник дуэта имени Чехова, созданного в 2006 году. Там комик выступал в тандеме с Антоном Лирником. В 2016 году парни перестали делать общие номера. В России Молочный известен по комедии «Zомбоящик», в съемках которой принимали участие юмористы Comedy и звезды телеканала ТНТ.