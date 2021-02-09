Киану Ривзу предложили роль русского злодея в ленте вселенной Marvel

Студия Sony Pictures предложила роль русского отрицательного героя в ленте вселенной Marvel голливудскому актеру Киану Ривзу, сообщил сайт «Свободная пресса».

Речь идет о злодее Крейвене-Охотнике. Настоящее имя персонажа — Сергей Николаевич Кравинов. Отмечается, что фильм «Крейвен» Джей Си Чандора задуман как спин-офф «Человека-паука». Сюжет картины будет основан на комиксе «Последняя охота Крейвена».

По информации источников, лента выйдет со «взрослым» рейтингом. Она будет представлять из себя смесь фильмов «Гнев» и «Логан».

Ранее сообщалось, что фанаты «Матрицы» слили в Сеть возможное название четвертой части научно-фантастической саги. Распространение получил пост гримера новой «Матрицы» Шуники Терри. Она разместила снимок подарка, который ей преподнесли в благодарность за работу создатели ленты Лана Вачовски и Джеймс Мактиг.

В кадр попала прикрепленная к презенту открытка. На ней читается название Matrix Resurrections. Его можно перевести как «Матрица: Воскрешение» или «Воскрешение Матрицы».