Киану Ривз случайно попал на свадьбу к незнакомцам

Киану Ривз стал случайным гостем на свадьбе незнакомой ему пары в Великобритании. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Голливудский актер просто остановился в том же отеле Fawsley Hall в Нортгемптоншире, что и женившаяся парочка Джеймс и Никки Роуднайт. Будущий муж встретил актера в баре отеля и предложил стать гостем на праздничном торжестве, тот согласился.

«Киану Ривз был очень дружелюбен. <...> Он также поздравил нас со свадьбой. Он был достаточно любезен, чтобы сделать несколько снимков. Затем он нашел время, чтобы поговорить с некоторыми из наших гостей и сфотографироваться с ними», — рассказала невеста.

Ранее Киану Ривз по просьбе своей партнерши по фильму «Матрица» Керри-Энн Мосс подготовил список из 18 фильмов, которые обязательно стоит посмотреть. Этот список постоянно обновлялся, но тогда в общее число картин актер включил только одну со своим участием. Единственной картиной из списка, где снимался сам Ривз, оказался фильм «Неоновый демон» 2016 года.