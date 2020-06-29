Киану Ривза заметили на съемках новой «Матрицы» с возлюбленной. Кадры

Съемки четвертой части франшизы «Матрица», которые были прерваны из-за пандемии коронавируса, собираются возобновить в Германии. В аэропорту Берлина папарацци заметили Киану Ривза, который прилетел вместе со своей возлюбленной Александрой Грант.

Фотографы смогли заснять актера и его пассию выходящими из аэропорта. Кроме пары, в кадр попали и коллеги Ривза по фильму — Нил Патрик Харрис и Кэрри-Энн Мосс.

Спустя почти 17 лет главные звезды франшизы снова встретились на съемочной площадке. О съемках «Матрицы 4» стало известно еще летом 2019 года. Сценарий новой части франшизы Лана Вачовски подготовила вместе с писателем Александаром Хемоном и автором «Облачного атласа» Дэвидом Митчеллом.

Сюжет новой ленты держится в секрете. Известно только, что съемки картины ранее проходили в американском городе Сан-Франциско. Премьера «Матрицы 4» запланирована на март 2022 года.

Ранее Ривз рассказал, почему он все-таки решил вернуться к роли Нео. По словам актера, история, рассказанная в очередной части картины, вполне актуальна для сегодняшнего дня, так же, как и оригинал, в период его появления на экранах.