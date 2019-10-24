Киану Ривза пригласил на съемки сценарист «Форсажа»

Киновселенную «Матрицы» расширят двумя новыми картинами Подробнее

Морган рассказал, что уже предлагал Ривзу сняться в фильме «Хоббс и Шоу» в роли директора «Этеона», техно-террористической организации. Однако загадочный голос решили оставить безликим. Сценарист рассудил, что это стало верным ходом.

Однако мечта поработать с Киану Ривзом Моргана не оставила. Сценарист сообщил о переговорах по поводу участия актера в «Форсаже».

Пока Ривз не находит в своем графике времени на эти съемки. Есть информация, что он примет участие в картинах «Матрица 4» и «Джон Уик 4».