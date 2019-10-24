  • Киану Ривза пригласил на съемки сценарист «Форсажа»

    24 октября 2019, 22:29

    Ирина Нагайникова

    Крис Морган, сценарист франшизы «Форсаж», рассказал о приглашении в свой новый фильм Киану Ривза, сообщило ИА Nation News со ссылкой на портал IMDb.
    Киану Ривза пригласил на съемки сценарист «Форсажа»

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    Морган рассказал, что уже предлагал Ривзу сняться в фильме «Хоббс и Шоу» в роли директора «Этеона», техно-террористической организации. Однако загадочный голос решили оставить безликим. Сценарист рассудил, что это стало верным ходом.

    Однако мечта поработать с Киану Ривзом Моргана не оставила. Сценарист сообщил о переговорах по поводу участия актера в «Форсаже».

    Пока Ривз не находит в своем графике времени на эти съемки. Есть информация, что он примет участие в картинах «Матрица 4» и «Джон Уик 4».