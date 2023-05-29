Знаменитости 29 мая 2023, 15:59 Киану Ривз вышел на сцену впервые за 20 лет вместе со своей группой Актер Киану Ривз выступил на сцене впервые за 20 лет вместе со своей группой Dogstar

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Звезда Голливуда, актер Киану Ривз в первый раз за 20 лет выступил со своей группой Dogstar. Это произошло на фестивале BottleRock в США, сообщил ресурс Deadline.

Группа появилась в 1991 году. Тогда еще начинающий актер познакомился с другим артистом и музыкантом Робертом Мейлхаусом в супермаркете. Они подружились и стали играть вместе.

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«Я скучал по совместной игре, скучал по написанию песен, скучал по выступлениям вместе. Это то, чего мне всегда не хватало», — сказал сейчас Ривз.

Ранее появилась информация о том, что Dogstar впервые за 23 года порадует поклонников новым альбом, писало издание NME. Дебютная пластинка коллектива — Our Little Visionary — вышла в 1996 году. Вторая получила название Happy Ending, ее релиз состоялся в 2000 году. Также в дискографии группы есть мини-альбом Quattro Formaggi (1996 год). В 2000-е музыканты перестали выступать вместе и выпускать новые композиции.