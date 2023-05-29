29 мая 2023, 15:59
Киану Ривз вышел на сцену впервые за 20 лет вместе со своей группой
Актер Киану Ривз выступил на сцене впервые за 20 лет вместе со своей группой Dogstar
Звезда Голливуда, актер Киану Ривз в первый раз за 20 лет выступил со своей группой Dogstar. Это произошло на фестивале BottleRock в США, сообщил ресурс Deadline.
Группа появилась в 1991 году. Тогда еще начинающий актер познакомился с другим артистом и музыкантом Робертом Мейлхаусом в супермаркете. Они подружились и стали играть вместе.
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«Я скучал по совместной игре, скучал по написанию песен, скучал по выступлениям вместе. Это то, чего мне всегда не хватало», — сказал сейчас Ривз.
Ранее появилась информация о том, что Dogstar впервые за 23 года порадует поклонников новым альбом, писало издание NME. Дебютная пластинка коллектива — Our Little Visionary — вышла в 1996 году. Вторая получила название Happy Ending, ее релиз состоялся в 2000 году. Также в дискографии группы есть мини-альбом Quattro Formaggi (1996 год). В 2000-е музыканты перестали выступать вместе и выпускать новые композиции.
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