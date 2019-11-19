  • Киану Ривз тайно решил жениться

    19 ноября 2019, 13:17

    Ольга Ситникова

    СМИ узнали, что канадский актер и кинорежиссер Киану Ривз планирует жениться на 46-летней американской художнице Александре Грант, сообщила «Экспресс газета».
    Киану Ривз тайно решил жениться

    У Киану Ривза появилась девушка

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    Некоторые издания заявили, что Киану Ривз, который долгое время считался закоренелым холостяком, уже тайно сделал предложение руки и сердца Александре Грант. На что девушка ответила согласием.

    Известно, что актер расставил по дому свечи и заказал еду итальянской кухни из любимого ресторана Александры. Во время романтического вечера Киану и сделал своей возлюбленной предложение. Пресса отмечает, что актер решил превратить этот трогательный момент в важное событие их совместной жизни и оградить его от внимания общественности. Поэтому пара провела заветный вечер дома.

    Ранее Киану Ривз появился на публике с девушкой. На фестивале LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе он ходил за руку с известной художницей Александрой Грант. Долгое время американская пресса обсуждала возможную тайную женитьбу из-за того, что актер в последнее время часто появляется с возлюбленной на светских раутах.