Киану Ривз тайно решил жениться

У Киану Ривза появилась девушка Подробнее

Некоторые издания заявили, что Киану Ривз, который долгое время считался закоренелым холостяком, уже тайно сделал предложение руки и сердца Александре Грант. На что девушка ответила согласием.

Известно, что актер расставил по дому свечи и заказал еду итальянской кухни из любимого ресторана Александры. Во время романтического вечера Киану и сделал своей возлюбленной предложение. Пресса отмечает, что актер решил превратить этот трогательный момент в важное событие их совместной жизни и оградить его от внимания общественности. Поэтому пара провела заветный вечер дома.

Ранее Киану Ривз появился на публике с девушкой. На фестивале LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе он ходил за руку с известной художницей Александрой Грант. Долгое время американская пресса обсуждала возможную тайную женитьбу из-за того, что актер в последнее время часто появляется с возлюбленной на светских раутах.