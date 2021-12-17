Киану Ривз рассказал, какую таблетку выбрал бы при встрече с Морфеусом

Звезды франшизы «Матрица» Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс дали интервью «Газете.ru» по случаю выхода новой части фильма. Они рассказали, каково было сниматься в «Матрице» спустя 18 лет и какую таблетку — синюю и красную — они выбрали бы при встрече с Морфеусом.

Синяя таблетка в фильме символизирует спокойную жизнь в иллюзии, а красная — в суровой реальности. Оба актера заверили, что и в жизни выбрали бы красную таблетку.

«Я бы выбрал красную таблетку. Хотя, конечно, тут много различных факторов, которые надо брать в расчет. Тем не менее лично для меня важнее получать опыт из реальности, поскольку он по-прежнему кажется мне наиболее ценным», — сказал Ривз.

Предыдущая часть «Матрицы» вышла 18 лет назад. Актеры признались, что спустя столько лет вернуться к ролям Тринити и Нео и волнительно, и очень интересно.

«Возвращение к роли, возможность снова принять участие в этой истории спустя столько лет — уникальное стечение обстоятельств, такое редко случается. Мне нравится мой герой и сам замысел, так что я был счастлив снова сыграть Нео», — сказал Киану.

«Съемки продолжения, возвращение к тренировкам, работе с Киану, Ланой [Вачовски] и новыми актерами — все это было очень волнительно для меня. Могу сказать, что каждый наш съемочный день был полон креатива, все члены команды находились в предчувствии чего-то удивительного», — согласилась с ним коллега.