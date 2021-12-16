Киану Ривз объяснил, о чем новая «Матрица»

Новый фильм «Матрица: Воскрешение» посвящен любви. Об этом заявил голливудский актер Киану Ривз, вновь сыгравший Нео. Интервью с ним опубликовала газета «Известия».

Когда корреспондент издания задал звезде вопрос, о чем на самом деле фильм «Матрица», тот актер сначала задумался, но потом все-таки нашелся, что ответить.

«Не знаю, но мне кажется, что это не может быть что-то одно. Можно порассуждать об этом. Тут целый ряд серьезных тем, и на первом месте, мне кажется, любовь», — сказал Ривз.

Его коллега оказалась менее романтична. Кэрри-Энн Мосс предположила, что фильм посвящен системам контроля, рассмотрению самой идеи о контроле человека. Однако актриса все-таки согласилась, что и любовь имеет значение, эта тема проходит рефреном через все части. Другие актеры отметили, что фильм затрагивает очень много вопросов, в том числе выбор реальности.

Картина «Матрица: Воскрешение» вышла в прокат 16 декабря. В ней, как и в прошлых сериях культовой франшизы, в главных ролях снялись актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.