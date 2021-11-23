Киану Ривз назвал киновселенную Marvel особенной

Канадский актер Киану Ривз опроверг слухи о том, что будет участвовать в съемках фильма киновселенной Marvel. Однако желание получить роль у артиста все же есть. Об этом он рассказал в интервью журналу Esquire.

«Разве это не больше вселенной? Это почти как мультивселенная», — сказал Ривз и добавил, что для него «было бы честью» принять участие в фильмах Marvel. Ведь их снимают те режиссеры, которые делают уникальный продукт, написала «Газета.ru».

«В этом смысле киновселенная Marvel особенная, с точки зрения масштаба, амбиций, производства. Так что было бы здорово поучаствовать в этом», — заключил актер.

Киану Ривз примет участие в новом фильме киностудии Warner Bros. «Матрица: Воскрешение». Также на экранах появится новый персонаж Джессики Хенвик.