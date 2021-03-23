Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации своего комикса на Netflix

Голливудский актер Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации своего комикса. Также создателями рассказа в картинках являются сценарист Мэтт Киндт и художник Рон Гарни, сообщил Deadline.

Кроме того, что Ривз сыграет персонажа первого плана, он выступит в роли продюсера. Также в планах создание аниме-сериала по вселенной BRZRKR. В нем голосом Киану будет говорить главный герой, написала «Газета.ru».

Первый комикс, состоящий из 12 частей, был выпущен в марте этого года. Он разошелся тиражом в 615 тысяч экземпляров. Это история о бессмертном воине-полубоге, который был проклят. После несчетного множества сражений он начинает работать на правительство США.

Экранизацию покажут на стриминговом сервисе Netflix. Пока не известно, когда пройдет премьера.

Ранее студия Sony Pictures предложила Ривзу роль русского отрицательного героя в ленте вселенной Marvel. Речь идет о злодее Крейвене-Охотнике. Настоящее имя персонажа — Сергей Николаевич Кравинов. Фильм Джей Си Чандора задуман как спин-офф «Человека-паука».