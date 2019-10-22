КГБ следил за Маруани из группы Space на гастролях в 1983 году

Дидье Маруани — лидер коллектива Space, который летом 1983 года приезжал в Москву, Ленинград и Киев со своим проектом Paris-France-Transit. Выяснилось, что за музыкантом пристально следил КГБ, осуждая почти каждое его действие.

Информацию о слежке за Маруани опубликовал политолог Виктор Олевич. Данные он взял из копии сопроводительной записки КГБ о гастролях по стране французской диско-группы Space.

В документе перечислены «негативные моменты в поведении участников ансамбля». Например, комитет жаловался, что группа исполнила песню памяти Элвиса Пресли в завершение концерта, из-за чего половина людей, покидавшая стадион «Олимпийский», начала возвращаться. Это, по мнению КГБ, могло привести к нарушению общественного порядка.

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Сам Маруани, по словам представителей спецслужб, требовал, чтобы милиция не мешала зрителям подниматься на сцену «для выражения своих чувств». Также музыкант хотел показать видеоролик во время исполнения песни «Дитя». На ленте демонстрировались малыши с заклеенными ртами, что должно было символизировать конфликт поколений. Но Минкультуры запретило видео.

КГБ отметил, что музыканты Space «постоянно искали контакты с женщинами легкого поведения», двух из которых увезли в Ленинград без билетов. Это раскрылось при контрольной проверке.

Сам Маруани ознакомился с документом и заявил, что знал о слежке за ним.