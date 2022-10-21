Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах к 14-летнему актеру | 360°

Знаменитости 21 октября 2022, 03:49 Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах к 14-летнему актеру NYT: суд оправдал актера Кевина Спейси по делу в домогательствах к 14-летнему Энтони Рэппу Кевин Спейси/ Кинопоиск

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Жюри присяжных оправдало актера Кевина Спейси по обвинению в сексуальном домогательстве в отношении Энтони Рэппа, которое произошло 36 лет назад. В тот момент актеру, который якобы пострадал от действий пьяного Спейси, было 14 лет. Подробности дела сообщила газета The New York Times.

На время рассмотрения дела суд не стал ограничивать свободу Спейси, актер в зале заседаний не признал себя виновным. Присяжные вынесли вердикт менее чем за полтора часа. Приговор гласит, что действия Спейси по отношению к 14-летнему Рэппу в 1986 году не носили сексуального характера. Соответственно, дело Рэпп против Спейси не попадает под закон о растлении несовершеннолетних.

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«Мы просто благодарны, что жюри увидело правду», — процитировала газета слова адвоката Спейси Дженнифер Келлер.

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Скандал с обвинениями в домогательстве разразился в октябре 2017 года, когда Рэпп заявил, что актер склонял его к сексуальным действиям. Спейси отрицал инцидент, при этом признался в своей нетрадиционной ориентации. Карьера актера серьезно пострадала из-за случившегося.