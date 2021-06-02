Кевин Спейси вернется на экраны после обвинений в сексуальных домогательствах

Американский актер Кевин Спейси впервые снимется в кино после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на РИА «Новости».

В 2017 году Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах несколько человек. Актер обвинения отрицал. Предполагаемые жертвы не смогли представить доказательств, и все обвинения против актера были сняты. Тем не менее, из-за скандала Спейси потерял работу в сериале «Карточный домик» и ему пришлось сделать перерыв в карьере.

Теперь актер вернется на экраны в итальянском фильме «Человек, который нарисовал Бога». Режиссер Франк Неро пригласил его на роль полицейского.