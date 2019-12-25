Кевин Спейси обратился к фанатам в образе Фрэнсиса Андервуда

Актер Кевин Спейси опубликовал минутное видео, на котором предстал перед зрителями в образе своего персонажа из сериала «Карточный домик» — вымышленного президента США Фрэнка Андервуда. Рождественская видеозапись получила название «KTWK» — «Kill Them With Kindness» («Убейте их своей добротой») и была опубликована на канале Спейси в YouTube.

В ролике Спейси рассказал, что в уходящем году он «вернул свое здоровье». Что именно актер имел в виду доподлинно не ясно, но известно, что в конце 2017 года, после обвинений в сексуальных домогательствах, Спейси отправлялся на лечение от сексуальной зависимости.

«Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества, верно? Это был хороший год, за который я, к счастью, восстановил свое здоровье. В свете этих событий я внес несколько изменений в свою жизнь и предлагаю вам сделать то же самое», — сказал Спейси.

Он также объявил, что в 2020 году планирует отдать голос за то, чтобы «в мире было больше добра». Подписчики актера решили, что он намекнул на предстоящие выборы американского президента, которые намечены на 3 ноября 2020 года.

«В 2020 году я хочу отдать свой голос за то, чтобы в мире было больше добра. […] В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не нравится, можете и дальше с ним бороться. А можете сдержать свой пыл и сделать кое-что неожиданное. Можете сразить их своей добротой», — сказал Спейси в опубликованном ролике.

В текущем году сразу три дела против Кевина Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, были прекращены.

В начале июля один из потерпевших сам отказался от обвинений, уже через несколько дней другой потерпевший также решил не давать показания против Спейси. В сентябре завершилось и третье разбирательство в отношении Спейси. Выдвигавший против актера обвинения массажист скончался, после этого разбирательство завершилось.

Однако американские и британские правоохранители продолжают расследовать другие обвинения против оскароносного актера. Спейси остается подозреваемым по делу о сексуальных домогательствах как минимум к шести сотрудникам и сотрудницам театра «Олд Вик» в Лондоне, которые произошли в период с 2004 по 2015 год.