Кэти Топурия призналась, что может обойтись без салонов красоты во время изоляции

«Я не из тех женщин, кто не может обойтись без салонов красоты. Все, что сейчас происходит — нормально переношу. Могу сама себе сделать маникюр, укладку, волосы у меня натуральные, я их не крашу. Не понимаю женщин, которые заявляют, что не проживут без маникюра», — заметила артистка.

По ее словам, дома важнее всего «высыпаться и пить воду».

«Мне тоже раньше казалось, что мой максимум — это выпить 0,5 литра. Но если три дня заставлять себя пить по 1,5-2 литра, то потом это будет легко. Состояние кожи заметно улучшится. И главное — не надо нервничать. Не поддаваться панике, которая сейчас вокруг», — заключила Топурия.