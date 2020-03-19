19 марта 2020, 13:48
Кэти Перри выиграла суд по делу о плагиате
Американская исполнительница Кэти Перри отстояла свою честь в суде. Она выиграла дело по обвинению в плагиате. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранное СМИ.
Ранее певицу обвинили в плагиате в песне Dark Horse. Сообщалось, что фрагмент песни скопирован с сингла Joyful Noise рэпера Flame.
Юристы артистки подали апелляционную жалобу и отстояли права на песню. В результате этого Пэрри не пришлось выплачивать, назначенную судом, компенсацию. Она составляла 2,8 миллиона долларов.