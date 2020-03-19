Кэти Перри выиграла суд по делу о плагиате

Ранее певицу обвинили в плагиате в песне Dark Horse. Сообщалось, что фрагмент песни скопирован с сингла Joyful Noise рэпера Flame.

Юристы артистки подали апелляционную жалобу и отстояли права на песню. В результате этого Пэрри не пришлось выплачивать, назначенную судом, компенсацию. Она составляла 2,8 миллиона долларов.