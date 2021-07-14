Кэти Перри перепутала Софью Таюрскую из Little Big с певицей Ферги

Кэти Перри прокомментировала фотографию певца Оливера Три с российскими музыкантами. Она порадовалась за коллегу, отметив, что он споет с певицей Ферги из The Black Eyed Реаs. Получилось, что Кэти Перри перепутала с ней солистку Little Big Софью Таюрскую.

Американский певец признался, что переехал в Россию. Он рассказал, что четыре месяца живет в Москве, которую уже начал считать своим домом. Три отметил, что никогда еще не чувствовал себя таким счастливым, и пообещал вскоре выпустить новый альбом.

На одном из снимков в Instаgrаm Три изображен в компании участников группы Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской, а также продюсера Славы Марлоу.

Кэти Перри в комментариях поздравила Три с тем, что ему выдался шанс поработать с экс-участницей Black Eyed Peas. Очевидно, она перепутала Таюрскую с Ферги.

Источник фото: Instagram, страница Oliver Tree

«Очень классно, что ты запишешься с Ферги», — написала Перри.

Ранее Little Big решили прекратить сотрудничество с «пухляшом», который прославился после танцев в клипе Uno.