Кержаков рассказал о новом судебном разбирательстве с бывшей женой

Бывший нападающий петербургского клуба «Зенит» Александр Кержаков рассказал, что это третье судебное разбирательство с его первой женой Марией. Он объяснил, что бывшая жена хочет, чтобы суд пересмотрел размер выплаты алиментов.

«Все иски подавала моя бывшая жена. По предыдущим делам уже есть судебные решения, теперь она добивается обжалования», — сказал футболист.

Он не стал называть сумму, которую намерена получить Мария через судебные разбирательства: «Я не хочу все сводить к цифрам».

Ранее СМИ написали, что Кержаков сам стал инициатором судебных процессов. Он якобы пытался добиться уменьшения выплат по алиментам.

Футболист был женат три раза. Первый его брак был с Марией в 2005 году. Пара прожила вместе пять лет, у супругов родилась дочь Дарья. Развод они пережили без конфликтов. Однако в 2018 году Мария стала предъявлять претензии о невыплате алиментов.