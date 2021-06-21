Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков продолжает судиться со своими бывшими женами за долги по алиментам. На этот раз ему удалось уменьшить сумму долга почти вдвое, написало РИА ФАН.

Еще зимой долг бывшего игрока, а ныне тренера ФК «Нижний Новгород», перед бывшей женой Марией Кержаковой на дочь Дарью составлял почти девять миллионов рублей. Через суды Кержакову удалось снизить сумму долга до пяти миллионов.

После развода с Марией Кержаков заключил соглашение на выплату алиментов в сумме 300 тысяч рублей в месяц. Но потом карьера футболиста закончилась, а вместе с ней — и высокие доходы. Учитывая, что Кержаков также платит алименты на сына от Миланы Тюльпановой, в целом на алименты разным женам уходит треть его дохода.