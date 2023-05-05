Знаменитости 05 мая 2023, 16:27 Кэрри Фишер после смерти получили именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Читать 360tv в

Американская актриса Кэрри Фишер, получившая известность благодаря роли принцессы Леи Органы во франшизе «Звездные войны», посмертно получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Associated Press.

Награждение провели 4 мая, в День «Звездных войн». На мероприятии присутствовала дочь актрисы Билли Лурд.

Реклама

«Ты на самом деле не знаменит, пока не получишь звезду на „Аллее славы“… Мама, у тебя получилось», — заявила Лурд.

Актрисы не стало 27 декабря 2016 года.