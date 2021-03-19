Кенгуру сбежала из дома певца Ромы Жукова

Из дома певца Ромы Жукова в Давыдкове сбежала кенгуру. Об этом рассказал друг певца администратор Воронежского цирка, которому принадлежало животное по кличке Маша.

«У Ромы Жукова из дома кенгуру сбежала цирковая. Теперь не знаем, как поймать животное. Вознаграждение принесшему предлагаем в 200 тысяч рублей», — рассказал «360» друг певца Ромы Жукова Павел.

Он добавил, что кенгуру бегала по дому. Затем рванула и убежала из загородного частного дома в Давыдкове.

«Мы не могли поймать, с Ромой бегали», — добавил Павел.

Он подчеркнул, что животное принадлежит ему, поскольку он является администратором Воронежского цирка. Он также отметил, что Рома Жуков его хороший друг хороший и он приехал нему в гости.

Само животное он охарактеризовал как нормальное, спокойное и адекватное. Он добавил, что обычно оно путешествует с ним в машине. Так было и на этот раз, добавил владелец зверя.