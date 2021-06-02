Кендалл Дженнер закрутила роман с бывшим баскетболистом «Химок»

Американская супермодель, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер показала своего бойфренда. Ей приписывали роман с баскетболистом Девином Букером. Оказалось, не зря.

Снимки Дженнер разместила в Instagram, оставив в подписи к публикации только смайлик в виде сердца.

На одном из них оказался Букер, который считается перспективным игроком NBA. Молодой человек пошел по стопам отца, тоже баскетболиста. Мелвин Букер три года играл за БК «Химки». Его семья тогда жила в Московской области, а Девин ходил в обычную русскую школу.

На излишне тесную дружбу между Кендалл Дженнер и Девином Букером СМИ обратили внимание еще в апреле 2020 года. Их встречи постоянно характеризовались таблоидами как свидания.