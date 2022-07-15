Кэмерон Диаз рассказала о случае с наркотиками, который с ней произошел в 90-е годы

Голливудская актриса Кэмерон Диаз рассказал о случае, связанном с наркотиками, который с ней произошел в 90-е годы в Марокко. Об этом написали журналисты издания Daily mail.

Артистка призналась, что тогда она проживала в Париже и испытывала финансовые трудности, пытаясь зарабатывать на жизнь моделью. Чтобы как-то решить свои проблемы, она согласилась на авантюру, связанную с перевозкой наркотических веществ через границу Марокко, сообщил сайт «Дни.ру».

«Я не могла найти хоть какую-нибудь работу, чтобы выжить. Потом нашла кое-что… На самом деле, я стала мулом, возившим наркотики в Марокко, клянусь богом», — вспоминает актриса.

Тогда будущая звезда кино даже не догадывалась, что в чемодане, который ей дали для перевозки, находились наркотики. Она думала, что везет сценические костюмы.

Когда к Диаз подошли сотрудники аэропорта, она, испытывая панику, заявила, что не имеет никакого отношения к чемодану. Таким образом ей удалось избежать тюремного заключения.