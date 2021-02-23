Кейт Уинслет рассказала, как ее травили из-за лишнего веса

Обладательница кинопремии «Оскар», а также четырежды получившая «Золотой глобус», 45-летняя актриса Кейт Уинслет рассказала о тяжелом периоде в ее жизни после феноменального успеха в фильме «Титаник». Она столкнулась не только с пристальным внимание прессы и поклонников, но и со злой критикой из-за своего веса.

В новом интервью The Guardian она сообщила, что в 20 лет очень тяжело переживала разговоры о лишнем весе. Уинслет призналась, что, возможно, излишне резко реагировала на критику, получив репутацию дерзкой и острой на язык женщины.

Уинслет призналась, что ей было очень обидно читать бульварные журналы, которые не уставали проходиться по ее поводу. Актриса вспомнила шутку ныне покойной телеведущей Джоан Риверс: «Если бы она просто потеряла пять фунтов, Лео смог бы уместиться на плоту».

Актриса рассказала, что травля подорвала ее самооценку и чуть было не стала причиной завершения карьеры.

«Я не хотела ехать в Голливуд. Помню, как подумала: «Боже, если это то, что мне говорят в Англии, то что будет, когда я приеду туда?» — поделилась актриса.

Кейт Уинслет сообщила, что приветствует изменения в обществе и то, «насколько по-другому» чувствуют себя сейчас молодые актрисы.

Диетологи объяснили, что даже не занимаясь спортом можно сбросить лишние килограммы. Нужно отказаться от белой муки и сахара, отдавая предпочтение овощам, цельнозерновым крупам и белковым продуктам.