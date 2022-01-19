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    19 января 2022, 22:45

    Кейт Миддлтон вышла на публику в бюджетной бижутерии. Видео

    Полина Гребенщикова

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Музей подкидышей — известную достопримечательность Лондона. Герцогиня вышла в свет в серьгах бюджетного бренда бижутерии Accessorize, написало РИА ФАН.

    Кейт Миддлтон вышла на публику в бюджетной бижутерии. Видео

    Кейт Миддлтон давно известна своей любовью к демократичным украшениям из масс-маркета. На этот раз она выбрала для выхода овальные серьги стоимостью семь фунтов (около 700 рублей).

    Недавно супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет. В день юбилея в Instagram герцогов Кембриджских опубликовали три ее портрета.

    Автором снимков стал фотограф Паоло Роверси. Образы для супруги принца Уильяма подбирал модный дом Alexander McQueen.