Кейт Миддлтон вышла на публику в бюджетной бижутерии. Видео

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Музей подкидышей — известную достопримечательность Лондона. Герцогиня вышла в свет в серьгах бюджетного бренда бижутерии Accessorize, написало РИА ФАН.

Кейт Миддлтон давно известна своей любовью к демократичным украшениям из масс-маркета. На этот раз она выбрала для выхода овальные серьги стоимостью семь фунтов (около 700 рублей).

Недавно супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет. В день юбилея в Instagram герцогов Кембриджских опубликовали три ее портрета.

Автором снимков стал фотограф Паоло Роверси. Образы для супруги принца Уильяма подбирал модный дом Alexander McQueen.