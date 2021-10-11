Кейт Миддлтон впервые выступит в роли режиссера

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон заявила о планах снять свой первый документальный фильм. Об этом сообщили Nation News.

Картина будет посвящена раннему развитию детей. Женщина планирует отразить идею того, что развитие детей сказывается на обществе в целом. По данным СМИ, подобная тема уже давно увлекает герцогиню. Миддлтон работает над материалами, связанными с ранним развитием детей.

«Кейт очень заинтересована в том, чтобы снять собственный документальный фильм», — отметил один из приближенных герцогини.