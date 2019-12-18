18 декабря 2019, 17:00
Кейт Миддлтон увернулась от прикосновения принца Уильяма в эфире BBC
Королевская пара принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон поучаствовали в рождественской передаче телеканала BBC. Муж хотел коснуться герцогини, однако та увернулась. Об этом сообщил Super.ru.
По информации ИА Nаtiоn Nеws, герцоги Кембриджские практически не допускают прикосновений на публике. Обычно на официальных мероприятиях монаршим особам необходимо вести себя холодно, особенно по отношению друг к другу.
Возможно, Кейт Миддлтон не посчитала телепрограмму неформальной, поэтому отказалась от прикосновения своего супруга.
Некоторые поклонники королевской семьи уже предположили, что до съемок в паре произошел конфликт. Однако другим реакция герцогини не показалась странной, сообщил сайт «Дни.ру».
Ранее Кейт Миддлтон решила признаться, какое слово ребенок монархов сказал первым. Маленькому принцу Луи удалось по-настоящему удивить всю общественность.