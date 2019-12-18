Кейт Миддлтон увернулась от прикосновения принца Уильяма в эфире BBC

По информации ИА Nаtiоn Nеws, герцоги Кембриджские практически не допускают прикосновений на публике. Обычно на официальных мероприятиях монаршим особам необходимо вести себя холодно, особенно по отношению друг к другу.

Возможно, Кейт Миддлтон не посчитала телепрограмму неформальной, поэтому отказалась от прикосновения своего супруга.

Некоторые поклонники королевской семьи уже предположили, что до съемок в паре произошел конфликт. Однако другим реакция герцогини не показалась странной, сообщил сайт «Дни.ру».

Ранее Кейт Миддлтон решила признаться, какое слово ребенок монархов сказал первым. Маленькому принцу Луи удалось по-настоящему удивить всю общественность.