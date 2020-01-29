Кейт Миддлтон с трудом удержала подол юбки

По информации ИА Nation News, герцогиня Кембриджская всегда с большим вниманием относится к собственному внешнему виду. Для каждого события Миддлтон тщательно подбирает наряд.

На мероприятие в детской больнице она надела темный твидовый костюм Dolce&Gabbana из двубортного жакета и короткой юбки. Но ветер мог испортить впечатление о жене принца Уильяма. Порывы были настолько сильные, что прическа герцогини растрепалась, а юбка постоянно поднималась.

Когда Миддлтон наклонилась к девочке, чтобы взять букет цветов, подол ее юбки взлетел. Однако она удержала его и спасла репутацию.

Ранее Кейт Миддлтон провела встречу в детском центре. Там она пообщалась с молодым мамами, которые оказались в трудной ситуации, и вспомнила о сложном периоде в своей жизни.