    29 января 2020, 12:53

    Кейт Миддлтон с трудом удержала подол юбки

    Ольга Ситникова

    Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон едва удержала подол своей юбки в публичном месте. Сильный сильный порыв ветра пытался помешать ей. Об этом сообщил «СтарХит».

    По информации ИА Nation News, герцогиня Кембриджская всегда с большим вниманием относится к собственному внешнему виду. Для каждого события Миддлтон тщательно подбирает наряд.

    На мероприятие в детской больнице она надела темный твидовый костюм Dolce&Gabbana из двубортного жакета и короткой юбки. Но ветер мог испортить впечатление о жене принца Уильяма. Порывы были настолько сильные, что прическа герцогини растрепалась, а юбка постоянно поднималась.

    Когда Миддлтон наклонилась к девочке, чтобы взять букет цветов, подол ее юбки взлетел. Однако она удержала его и спасла репутацию.

    Ранее Кейт Миддлтон провела встречу в детском центре. Там она пообщалась с молодым мамами, которые оказались в трудной ситуации, и вспомнила о сложном периоде в своей жизни.