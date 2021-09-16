Кейт Миддлтон развеяла слухи о беременности

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после слухов о ее беременности. Об этом написали Дни.ру.

Герцогиня Кембрижская не появлялась на публике почти два месяца. Несколько дней назад стало известно, что она посетила свадьбу своего брата, но на фотографиях с мероприятия герцогини не было. Все это породило слухи о том, что в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон может появиться четвертый наследник.

Однако герцогиня развеяла слухи. В официальном Instagram супружеской пары появился отчет о посещении герцогами крупнейшей базы ВВС Великобритании в Брайз-Нортоне. Супруги пообщались с военнослужащими, которые участвовали в гуманитарной операции по эвакуации мирного населения из Афганистана.

На фотографиях из этой поездки Кейт Миддлтон предстала в строгом брючном костюме, подчеркивающем фигуру. Поклонники герцогини убедились, что слухи о беременности не были правдой.

Младший брат герцогини Кембриджской женился на француженке Ализе Тавене 11 сентября. На свадьбе присутствовали только члены семьи, журналистов не было.