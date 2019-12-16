Кейт Миддлтон рассказала о первом слове ее сына

Принцу Луи удалось по-настоящему удивить не только королевских родителей, но и всю общественность. Более того, он сделал это единственным словом.

Маленький принц Луи поздравил дедушку Чарльза с днем рождения Подробнее

Дело в том, что во время приготовления завтраков, обедов и ужинов в семье маленький Луи обычно находится рядом с мамой. Однажды его заинтересовала кулинарная книга, и Кейт рассказала, что на обложке напечатана фотография автора Мэри Берри. Сын выслушал и повторил: «Мэри!». Родители удивились, но отреагировали на произошедшее с юмором.

Супруга принца часто использует книги британской кулинарной писательницы и телеведущей Мэри Берри, чтобы приготовить праздничный ужин. В рождественской программе для британского телеканала ВВС они появятся вместе.

Ранее принцу Чарльзу исполнился 71 год. В официальном аккаунте королевской семьи Британии появилась публикация с теплыми словами имениннику и фотографией, как маленький принц Луи поздравляет дедушку с днем рождения.