  • Кейт Миддлтон появилась на благотворительном вечере в прозрачном платье

    19 ноября 2019, 14:02

    Ольга Ситникова

    Герцог Кембриджский Уильям пришел на благотворительное шоу Royal Variety Performance вместе со своей супругой Кейт Миддлтон. Пользователи Сети оценили образ герцогини, сообщил сайт «Дни.ру».
    Кейт Миддлтон появилась на благотворительном вечере в прозрачном платье

    Ежегодный благотворительный концерт проводится в лондонском театре Палладиум. В этом году на нем выступили участники цирка Cirque di Soleil и прочие представители сцены в Великобритании. Предполагается, что средства, которые удастся собрать за вечер, направят для помощи артистам. Фонд курирует королева Елизавета II.

    В качестве почетных гостей на мероприятие пригласили Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцог Кембриджский надел классический смокинг. Его возлюбленная выбрала черное платье с кружевом от известного бренда. Рукава были прозрачными, но в остальном лишь создавалась видимость. Маленький черный клатч, традиционные локоны и крупные серьги дополнили образ.

    Интернет-пользователи оценили внешний вид герцогини. В Сети русскоязычные комментаторы написали: «У Кейт есть рост и фигура, она очень эффектная плюс очень обаятельная», «Роскошные волосы, искренняя улыбка, стройная фигура, удачное платье — хороша Катя…».