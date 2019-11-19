Кейт Миддлтон появилась на благотворительном вечере в прозрачном платье

Ежегодный благотворительный концерт проводится в лондонском театре Палладиум. В этом году на нем выступили участники цирка Cirque di Soleil и прочие представители сцены в Великобритании. Предполагается, что средства, которые удастся собрать за вечер, направят для помощи артистам. Фонд курирует королева Елизавета II.

В качестве почетных гостей на мероприятие пригласили Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцог Кембриджский надел классический смокинг. Его возлюбленная выбрала черное платье с кружевом от известного бренда. Рукава были прозрачными, но в остальном лишь создавалась видимость. Маленький черный клатч, традиционные локоны и крупные серьги дополнили образ.

Интернет-пользователи оценили внешний вид герцогини. В Сети русскоязычные комментаторы написали: «У Кейт есть рост и фигура, она очень эффектная плюс очень обаятельная», «Роскошные волосы, искренняя улыбка, стройная фигура, удачное платье — хороша Катя…».