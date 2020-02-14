Кейт Миддлтон подружилась с женой принца Чарльза

По информации сайта «Дни.ру», герцог и герцогиня Кембриджские не выбирали себе компанию долго. На последнем мероприятии в в медицинском центре «Стэнфорд-холл» в Лафборо королевская пара появилась вместе с принцем Чарльзом и его супругой Камиллой Паркер-Боулз.

Некоторые предполагают, что именно жена принца Уэльского, старшего сына королевы Елизаветы II, предложила собраться таким составом. Остальные быстро согласились с ней, ведь хотели позаботиться об имидже семьи.

Теперь жители Великобритании вынуждены привыкать к новой монаршей четверке.