14 февраля 2020, 10:04
Кейт Миддлтон подружилась с женой принца Чарльза
Принц Уильям и Кейт Миддлтон привыкли выходить в свет с герцогами Сассекскими. Однако после того, как принц Гарри и Меган Маркл уехали из Великобритании, им пришлось найти замену. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.
По информации сайта «Дни.ру», герцог и герцогиня Кембриджские не выбирали себе компанию долго. На последнем мероприятии в в медицинском центре «Стэнфорд-холл» в Лафборо королевская пара появилась вместе с принцем Чарльзом и его супругой Камиллой Паркер-Боулз.
Некоторые предполагают, что именно жена принца Уэльского, старшего сына королевы Елизаветы II, предложила собраться таким составом. Остальные быстро согласились с ней, ведь хотели позаботиться об имидже семьи.
Теперь жители Великобритании вынуждены привыкать к новой монаршей четверке.