    24 января 2020, 13:36

    Кейт Миддлтон поделилась воспоминаниями из личной жизни

    Ольга Ситникова

    Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон провела встречу в детском центре Ely and Careau в столице Уэльса Кардиффе. Там она общалась с молодым мамам, которые оказались в трудной ситуации. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на Daily Mail.

    Герцогиня Кембриджская вспомнила свои чувства после первой беременности. По словам жены монарха, тогда она казалась себе беспомощной и одинокой.

    С такими переживаниями Миддлтон столкнулась, когда родился сын Джордж, а супруг постоянно был на дежурствах. Молодая мама справлялась с ребенком самостоятельно. Герцогиня пояснила, что в тот год ей не хватало поддержки.

    «У меня только родился Джордж. Уильям все еще работал в поисково-спасательной службе, поэтому мы приехали сюда. Джордж был маленьким ребенком, совсем крошечным. Мы были изолированы от мира, рядом не было семьи. Муж работал в ночные смены. Если бы только у меня был такой центр в то время, это было бы здорово», — рассказала Миддлтон.

    Ранее пользователи Сети увидели архивные снимки Кейт Миддлтон. На них герцогиня Кембриджская нарушает правила семьи монархов.