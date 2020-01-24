Кейт Миддлтон поделилась воспоминаниями из личной жизни

Герцогиня Кембриджская вспомнила свои чувства после первой беременности. По словам жены монарха, тогда она казалась себе беспомощной и одинокой.

С такими переживаниями Миддлтон столкнулась, когда родился сын Джордж, а супруг постоянно был на дежурствах. Молодая мама справлялась с ребенком самостоятельно. Герцогиня пояснила, что в тот год ей не хватало поддержки.

«У меня только родился Джордж. Уильям все еще работал в поисково-спасательной службе, поэтому мы приехали сюда. Джордж был маленьким ребенком, совсем крошечным. Мы были изолированы от мира, рядом не было семьи. Муж работал в ночные смены. Если бы только у меня был такой центр в то время, это было бы здорово», — рассказала Миддлтон.

Ранее пользователи Сети увидели архивные снимки Кейт Миддлтон. На них герцогиня Кембриджская нарушает правила семьи монархов.